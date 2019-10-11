«Должны быть уничтожены, как бешеные звери»: Владимир Соловьёв призвал вернуть смертную казнь для убийц детей

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя убийство девятилетней девочки в Саратове, заявил, что к педофилам и убийцам детей в России должна применяться смертная казнь, пишет Ura.ru.

«Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — заявил Соловьёв.

Он подчеркнул, что при возвращении смертной казни должны быть соблюдены судебные процедуры, в том числе все формы апелляций. Также Соловьёв задался вопросом, есть ли в России база людей, которые представляют опасность для детей: например, в Польше такая база есть и является открытой.

Напомним, сегодня ночью в Саратове в районе улицы Высокой собралось несколько сотен человек из-за информации об обнаружении убийцы девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». Тело девочки, которая исчезла по дороге в школу, накануне было обнаружено в гаражном кооперативе возле её дома, до этого ребёнка искали почти двое суток. Сообщалось, что предполагаемого 35-летнего убийцу ребёнка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы. Мужчина имеет судимость за насильственные действия сексуального характера.

Почётный работник прокуратуры Ольга Пристанская сообщала, что с 2013 года количество зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в РФ увеличилось на 58,9%, число изнасилований выросло на 17,3%, насильственных действий сексуального характера — на 25%. Сейчас в России за изнасилование ребёнка грозит тюремный срок вплоть до пожизненного, запрет занимать определёные должности сроком до 20 лет и принудительная химическая кастрация.