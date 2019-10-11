Жители Саратова устроили стихийный митинг после пропажи девятилетней девочки

В ночь на 11 октября в Саратове в районе улицы Высокой собралось несколько сотен человек из-за пропажи девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов».

Девочка пропала утром 9 сентября, когда вышла из дома в школу. Управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», в поисках ребёнка принимали участие полицейские, специалисты областной службы спасения, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители. «Регион 64» сообщает, что тело ребёнка нашли вечером 10 октября в одном из гаражей рядом с её домой. «Саратов 24» передаёт, что подозреваемого в убийстве девочки задержали.

Около гаражей собрались несколько сотен жителей, которые «требуют открыть им помещение и выдать подозреваемого». «Регион 64» отмечает, что они не выпускали с территории автомобиль полиции, предполагая, что в нём находится подозреваемый. Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил ТАСС, что тело девочки обнаружено.

Агентство «Свободные новости» сообщает, что собравшиеся у гаражей жители кидали в полицейские машины предметы. Туда уже приехал ОМОН. Очевидцы, Baza и «Свободные новости» сообщают, что полицейские распылили слезоточивый газ, когда толпа попыталась приблизиться к одной из машин.