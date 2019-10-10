В Саратове СК возбудил дело об убийстве после пропажи девятилетней девочки

Саратовские следователи возбудили уголовное дело после того, как 9 октября школьница утром ушла в школу и пропала без вести, сообщается на сайте регионального СК.

«По факту безвестного исчезновения девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», — сообщили в ведомстве.

Пока удалось установить, что девочка вышла из дома около 07:30 и отправилась на занятия в школу, но на уроках она так и не появилась, и с тех пор о ней ничего не известно. К расследованию дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты, поиски ведут сотрудники СК, полицейские и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт». Опрашиваются все, кто может знать хоть что-то о местонахождении ребёнка.

Ранее в СКР заявляли об обострении проблемы исчезновений несовершеннолетних: только по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.