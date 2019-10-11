Задержанный житель Саратова признался в убийстве девятилетней девочки (ВИДЕО)

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания и объяснил свои мотивы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По его словам, несколько месяцев назад он самовольно захватил заброшенный гараж и поменял там замки. 9 октября он находился у гаража, когда мимо прошла эта девочка. Она спросила, его ли это гараж, он предположил, что гараж принадлежит семье девочки, испугался разоблачения, затащил её внутрь и убил. Следствие проверит эту версию наряду с другими.

Задержанный был ранее судим за несколько тяжких преступлений и имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Версию о его причастности к убийству девочки подтверждают записи с камер наблюдения, их приобщили к делу.

Напомним, сегодня ночью в Саратове в районе улицы Высокой собралось несколько сотен человек из-за информации об обнаружении убийцы девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». Тело девочки, которая исчезла по дороге в школу, накануне было обнаружено в гаражном кооперативе возле её дома, до этого ребёнка искали почти двое суток. Сообщалось, что предполагаемого 35-летнего убийцу ребёнка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы.