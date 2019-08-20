Депутат Госдумы предложил установить мемориальную доску на доме, где жил Владислав Тетюхин

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил установить мемориальную доску на доме в Верхней Салде, где много лет прожил миллиардер и меценат Владислав Тетюхин.

«Лично для меня он отличался от других бизнесменов, оказавшихся в списке Forbes, скромностью и врождённым чувством такта. Большую часть жизни Владислав Валентинович прожил в Верхней Салде, в типовой для малого города трёхэтажке на Карла Либкнехта. Считаю, что на доме должна быть мемориальная доска в честь легендарного земляка. Жду реакции муниципалитета на моё предложение», — написал Альшевских в Facebook.

В комментариях пользователи предложили переименовать в честь Тетюхина улицу либо парк в городе, однако по закону для этого требуется, чтобы с момента смерти известного человека прошло несколько лет.

Напомним, бывший совладелец уральского предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после продолжительной болезни. После ухода с предприятия он занялся проектом строительства медицинского центра, потратив на его реализацию 3,3 млрд рублей, ещё 1,2 млрд рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В честь Тетюхина назвали основанный им в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.