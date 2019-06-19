Госпиталю в Нижнем Тагиле присвоили имя его создателя Владислава Тетюхина

В Нижнем Тагиле Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру присвоили имя его создателя и руководителя Владислава Валентиновича Тетюхина. Об этом депутат Госдумы Алексей Балыбердин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, запись в Единый государственный реестр была внесена сегодня, 19 июня. Ранее инициативу парламентария поддержал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Вечная память о прекрасном человеке», — написал в Facebook Балыбердин.

Напомним, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля в Нижнем Тагиле на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Проститься с ним в Верхней Салде пришли несколько тысяч человек.

Совладелец титановой корпорации «ВСМПО-АВИСМА» потратил почти всё своё состояние на создание в Нижнем Тагиле уникального медицинского комплекса, вложив в УКЛРЦ около 3,2 млрд рублей.

Владислав Тетюхин — автор 131 изобретения и 100 научно-технических публикаций. В 1960 году удостоен Ленинской премии, в 1970 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году — лауреат премии Совета Министров СССР, в 2000 году награждён Орденом Почёта, в 2009 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2007 году ему было присвоено звание почётного гражданина Свердловской области, он также является почётным гражданином Верхней Салды и Нижнего Тагила.

Губернатор Евгений Куйвашев в конце мая заявил, что свердловские власти готовы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле у наследников Владислава Тетюхина.