Депутат городской думы Нижнего Тагила на федеральном канале осудил городские власти за несвоевременную установку флагштока за 30 млн рублей

Депутат городской думы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников в эфире федерального канала «Царьград» в очередной раз публично высказался об установке на набережной городского пруда 50-метрового флагштока за 30 млн рублей. По мнению народного избранника, в самом флаге нет ничего плохого, но те деньги, которые мэрия потратила на его установку, можно было использовать намного эффективнее.

«Конечно же, я поддерживаю такие проекты. Но я считаю, что его надо было ставить либо до 2014 года, либо после нынешней ситуации. Тем более за такие деньги. На мой взгляд, эти деньги могли бы распределить сегодня на гранты ребятам и тем людям, которые помогают. Даже участникам СВО. Почему бы нет? Если напрямую бюджет не может помогать», — говорит депутат.

Это не первый раз, когда Костенников открыто высказался против растраты бюджетных средств. Ещё в мае 2024 года на заседании профильной думской комиссии он отметил, что в городе есть более актуальные проблемы, которые можно решить на эти деньги.

«В то время, когда у нас на грани закрытия ряд патриотических клубов, мы устанавливаем флагштоки за 30 млн рублей. На фасадах управления ЖКХ и на фасадах домов есть флагштоки. Мне кажется, у нас этого достаточно. Я считаю, что эти деньги нужно распределить на детские садики. В моём округе в 40% детсадов до сих пор стоят деревянные окна», — возмутился тогда Костенников.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что содержание такого сложного сооружения ляжет бременем на городской бюджет.

«Нахождение флага требует специальной процедуры его установки, контроля за тем, висит он или нет. Ветер, дождь, снег… Его нужно поднимать, снимать, контролировать, покупать один флаг, стирать другой, постоянно обновлять. То есть эксплуатация такого технического инженерного сооружения — это большие деньги», — поясняет политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Деньги на флагшток были заложены в корректировку городского бюджета. В конце мая депутаты Нижнетагильской городской думы прохладно восприняли идею установить флагшток за 30 млн бюджетных рублей, но в итоге за корректировку бюджета проголосовали 18 из 23 присутствующих на заседании народных избранников. Не только депутаты, но и простые горожане скептически отнеслись к такой дорогой покупке. Многие считают, что деньги из муниципальной казны следует тратить на решение более актуальных проблем, которых в Нижнем Тагиле предостаточно.

Позже мэр Владислав Пинаев рассказал, что идея установить флагшток пришла ему во время заграничной поездки.

«Я недавно приехал из Луганска. Мы побратимы — Луганск и Нижний Тагил. Мне ребята говорят: “Дмитрий, что это такое?” Потому что перед тем, как высказать свою позицию, я проконсультировался с местными ребятами, общественниками, кто занимается [патриотическим воспитанием]. Может, я не прав? Может, всё-таки нам надо поставить [мачту]? Может, действительно это вдохновит как-то нашу молодёжь? И знаете, ни от одного не услышал, что сегодня это надо. Потому что люди считают, что деньги надо вкладывать во что-то нужное и полезное», — считает Дмитрий Костенников.

Торжественное поднятие государственного флага на набережной Тагильского пруда состоялось 9 августа.