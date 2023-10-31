Департамент ветеринарии признал Нижний Тагил самым «собакоопасным» городом Свердловской области

Нижний Тагил стал лидером в статистике департамента ветеринарии Свердловской области по показателю напряжённости, связанной с причинением бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан, за третий квартал 2023 года. Помимо Нижнего Тагила, мониторинг популяции животных без владельцев охватывает ещё 67 городских округов и 5 муниципальных районов региона.

Согласно результатам мониторинга, за третий квартал в Нижнем Тагиле были отловлены и замаркированы 354 бездомные собаки, тогда как число немаркированных животных насчитывает 1600. Для сравнения: в Екатеринбурге за этот же период поймали 1029 особей, а 978 продолжают бегать по городу.

Отловом собак в Нижнем Тагиле занимается компания «Добрые руки», с которой администрация уже не первый год заключает контракты, но жители города продолжают регулярно жаловаться на стаи бездомных животных.

Так, недавно тагильчане сообщали в соцсетях, что стая бродячих собак держит в страхе жителей Выи в районе улицы Аганичева, где располагаются детский сад, школа, детская городская больница и магазины. После этих публикаций отдел СК РФ по Ленинскому району начал проверку деятельности мэрии Нижнего Тагила «по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации своих должностных обязанностей при контроле за отловом бродячих животных».

Отметим, что летом власти города израсходовали годовую субвенцию в размере 8 млн рублей, но, по последним данным, в сентябре у чиновников накопилось более 300 заявок от жителей. Управление городским хозяйством запросило на эти цели из городского бюджета лишь 1 млн рублей, которого хватит на обработку только части обращений.

При этом изначально во втором полугодии 2023 года мэрия планировала потратить на отлов бездомных собак в городе 3,5 млн рублей.