«Эта стая собак уже давно кошмарит весь район». В Нижнем Тагиле жители Выи опасаются за свою жизнь

Стая бродячих собак держит в страхе жителей Выи в районе улицы Аганичева, где располагаются детский сад, школа, детская городская больница и магазины.

«Эта стая собак уже давно кошмарит весь район. Они достаточно агрессивные, непредсказуемые, сильные. Моего ребёнка они чуть не сбили с ног, когда мчались друг за другом. Эти собаки неоднократно забегали в детский сад, расположенный в этом дворе. Мне страшно представить, что может произойти. Заявка на их отлов подана, но дата исполнения неизвестна. Есть информация, что местные жители, те, которые их подкармливают, всячески препятствуют отлову, защищая и укрывая собак. Что делать?» — написала жительница Выи в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях тагильчане вновь поделились на два лагеря. Желающие высказать своё мнение категоричны друг к другу, не скупятся на обвинения и переходят на личности. Упрекают как зоозащитников, так и тех, кто боится бродячих собак.

«Наши доблестные депутаты уже лет 30 обсуждают штрафы за выброс животных, но кроме говорильни дело дальше не заходит, ну это, впрочем, как и всегда. А вообще я считаю, что нужен строгий учёт живности, вплоть до того, чтобы заводили только после получения лицензии», — пишет Сергей Бачерников.

«Я кормлю собак у себя в округе, что там у вас за район жадин или нищебродов, что по паре сосисок не найдётся для собаки??? Самим, может, попробовать чутка меньше жрать, а то даже со спины жир свисает. А так всем хорошо было бы: и собаки сыты, и население без ожирения», — пишет Натали Концевенко.

«Шизофрения повсюду, придумывают, что их кто-то покусает», — пишет Иван Иваныч.

«То есть я должна спокойно постоять, пока меня облаивает стая крупных бродячих собак, и если мне повезёт, то я могу идти дальше по своим делам? А представьте ребёнка, его реакцию, инстинкт самосохранения никто не отменял. Ребёнок закричит, побежит и тем самым может ещё больше разозлить собаку. О последствиях даже говорить не буду... И вообще, почему на меня кто-то должен лаять? Почему я должна испытывать этот стресс?» — пишет Наташа Зубарева.

Напомним, что подрядчик на отлов животных в Нижнем Тагиле — компания «Добрые руки». Договор был заключён 28 апреля, срок его истечения — 30 декабря 2023 года, при этом непосредственно отлов животных подрядчик должен проводить до 30 ноября.

С конца апреля по 1 июня было отловлено 410 особей. Однако уже несколько месяцев информация на сайте городской администрации со статистикой пойманных и стерилизованных животных не обновлялась.

Во втором полугодии мэрия Нижнего Тагила планировала потратить на отлов бездомных собак в городе 3,5 млн рублей, затем на эти цели из городского бюджета хотели выделить дополнительно 1 млн рублей. С соответствующей инициативой в гордуму обратилось управление городским хозяйством Нижнего Тагила.

По словам начальника управления Андрея Лебедева, на текущий момент от тагильчан поступило порядка 300 заявок. Но денег чиновники почему-то запросили в три раза меньше, чем необходимо, чтобы охватить запросы тагильчан.

После обсуждения вопроса депутаты предложили увеличить сумму на отлов безнадзорных животных с 1 до 3 млн рублей, почти как и предполагалось изначально. Думцы хотят удовлетворить все заявки тагильчан, чтобы снизить рост популяции бездомных животных в последующие годы, но окончательное решение о размере финансирования ещё не принято.