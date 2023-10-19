Общество

Следственный комитет проверит мэрию Нижнего Тагила из-за стаи бездомных собак на Вые, которая кошмарит весь район

19.10.2023 15:21
Следственный комитет проверит мэрию Нижнего Тагила из-за стаи бездомных собак на Вые, которая кошмарит весь район

Отдел СК РФ по Ленинскому району проверит администрацию Нижнего Тагила «по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками администрации своих должностных обязанностей при контроле за отловом бродячих животных», сообщили АН «Между строк» в ведомстве. Речь идёт о стае бездомных собак, на которых пожаловалась жительница Выи. На этой неделе тагильчанка написала пост и прикрепила к нему фотографии стаи, информацию опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Эта стая собак уже давно кошмарит весь район. Они достаточно агрессивные, непредсказуемые, сильные. Моего ребёнка они чуть не сбили с ног, когда мчались друг за другом. Эти собаки неоднократно забегали в детский сад, расположенный в этом дворе. Мне страшно представить, что может произойти. Заявка на их отлов подана, но дата исполнения неизвестна. Есть информация, что местные жители, те, которые их подкармливают, всячески препятствуют отлову, защищая и укрывая собак. Что делать?» — написала тагильчанка.

Женщина рассказала, что в районе улицы Аганичева, где располагаются детский сад, школа, детская городская больница и магазины обитает стая бродячих собак. Комментаторы вновь поделились на два лагеря. Желающие высказать своё мнение не скупились на обвинения и переходили на личности. Упрекали как зоозащитников, так и тех, кто боится бродячих собак.

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил»
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