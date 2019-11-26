Дело историка Олега Соколова передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета, со ссылкой адвоката профессора Александра Почуева пишет ТАСС. В ГСУ СК РФ по Петербургу, в чьём производстве находилось дело, информацию о передаче прокомментировать отказались.

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки, аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, Соколов застрелил спящую девушку, а спустя два дня после убийства распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду. Профессор в совершении преступления признался и раскаялся. Объясняя причину совершения убийства, сказал, что Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. В суде Соколов заявил, что очень любил свою аспирантку и собирался на ней жениться.