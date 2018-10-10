Дела футболистов Кокорина и Мамаева передали в Главное следственное управление полиции Москвы

Расследование уголовных дел о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передали в Главное следственное управление ГУ МВД Москвы в связи с большим общественным резонансом, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Руководство управления взяло расследование на контроль. Дела возбудили по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, сообщил представитель управления Юрий Титов. Имён футболистов он не назвал. Ранее адвокат потерпевших Геннадий Удунян объяснял, что дело возбудили против неустановленных лиц. Потерпевшие опознали футболистов, но процессуальный статус спортсменов ещё не определили.

Напомним, Кокорина и Мамаева подозревают в том, что в компании из пяти человек они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на 2-й Брестской улице и повредили его автомобиль, а затем напали в кафе на Большой Никитской на двух человек, в том числе чиновника Минпромторга. Накануне футболистов вызвали на допрос полицию.