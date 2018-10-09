СМИ: Футболистов Мамаева и Кокорина вызвали на допрос в полицию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении людей в Москве, вызваны на допрос в полицию, со ссылкой на источник пишет «Интерфакс». По словам собеседника агентства, спортсменам направлены повестки на допрос в отдел МВД «Пресненский». В случае неявки они будут доставлены туда принудительно, добавил источник.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что футболисты уже задержаны полицией. По данным телеканала 360, допрос Кокорина и Мамаева должен состояться в 15:00 в УВД по Центральному административному округу Москвы.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после словесной перепалки напали на чиновника Министерства промышленности и торговли в одном из московских кафе.

Телеграм-канал Mash пишет, что в результате драки пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Он сделал замечание футболистам, которые шумели в кафе. Mash отмечает, что Кокорин и Мамаев сломали Паку зуб, а также оставили несколько синяков и ушибов.

До инцидента с чиновником футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Пострадавшего, по информации Mash, зовут Виктор Соловьёв, ему 33 года. Мужчина находится больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Ольга Ушакова подтвердила «Говорит Москва», что «был инцидент», однако не назвала имён нападавших.