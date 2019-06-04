Данные Минздрава о выполнении «майского указа» по зарплатам врачей оказались выше, чем у Счётной палаты

Минздрав опубликовал данные о выполнении «майского указа» Владимира Путина по зарплатам младшего и среднего медицинского персонала в более чем 80 регионах России, пишет ТАСС.

Минздрав ссылается на данные Росстата. Согласно им, показатели указа по зарплатам среднего медперсонала с учётом погрешности в 5% выполнены во всех регионах России, по зарплатам младшего персонала — в 81 субъекте.

«Из 170 целевых показателей по заработной плате среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала в 85 регионах Российской Федерации не выполнено только 4 показателя по младшему медицинскому персоналу с отклонением более 5%: в Мурманской области (86,6%), Республике Тыва (93,6%), Пермском крае (91,6%) и Камчатском крае (94,7%)», — говорится в сообщении.

Так в Минздраве отреагировали на сообщение Счётной палаты: по её данным, Минздрав освоил только 68,9% бюджетных средств и не обеспечил повышение зарплаты врачам в 50 из 85 субъектов России.