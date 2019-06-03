«Майский указ» по повышению зарплат медработникам не выполнили 50 регионов

«Майский указ» президента за 2012 год по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не выполнили в 50 из 85 регионов страны, сообщается в докладе Счётной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год.

Кроме этого, Минздрав не смог обеспечить улучшение показателей, заложенных в госпрограмме по продолжительности жизни, снижению смертности от новообразований, а также повысить уровень удовлетворённости населения качеством медицинской помощи. Некоторые регионы не достигли целей по охвату населения медосмотрами по выявлению туберкулёза и ВИЧ-инфекции, говорится в докладе.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата писал, что цели «майских указов» президента в части зарплат бюджетникам были достигнуты только в 16 регионах.

Напомним, в конце мая в Пензе медсёстры, медбратья и фельдшеры начали забастовку из-за низких зарплат. Они жаловались на зарплаты размером в 16–17 тысяч рублей, из-за которых вынуждены работать по полторы-две ставки, а также нехватку персонала, неукомплектованные бригады и завышенное количество вызовов. Забастовку объявляли также медработники в Новгородской области и Кузбассе.