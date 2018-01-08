ЦИК завершил приём документов от самовыдвиженцев

Центризбирком России завершил приём документов от кандидатов на должность президента РФ в порядке самовыдвижения, со ссылкой на заявление комиссии пишет «Интерфакс».

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», — отметили в ЦИК.

По словам представителей ведомства, в последний день поступили документы от пяти граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Центризбирком отказал в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения, в том числе групп по выдвижению оппозиционера Алексея Навального, который после действий ЦИК призвал сторонников объявить бойкот выборов.

«Кроме уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, с начала президентской кампании в ЦИК России поступило ещё 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов», — сообщили в ЦИК.

В избирательной комиссии также подчёркивают, что документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января.