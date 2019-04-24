Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, сообщает телеканал CNN.

Накануне было известно о 310 погибших.

Представитель полиции Руван Гунасекара утром 24 апреля заявил, что ещё 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Таким образом, число задержанных составило 58 человек.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и её окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Сообщалось, что в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения. Позже число погибших достигло 310 человек.

Накануне запрещённое в России «Исламское государство» взяло ответственность за серию терактов на Шри-Ланке, со ссылкой на заявление террористов сообщала организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.