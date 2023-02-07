Чиновники назвали педагогов виновными в драке двух девочек в школе № 33 Нижнего Тагила

Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров прокомментировал ситуацию с избиением девочки-подростка в туалете школы № 33. В эфире «Тагил-ТВ» чиновник заявил, что в школе был проведён ряд профилактических мероприятий, а ответственные за случившееся педагоги были наказаны.

Напомним, о разборках школьниц в туалете стало известно в конце января после того, как подростки начали делиться видеозаписью конфликта друг с другом. В итоге запись была опубликована в одном из городских пабликов, а ситуация получила широкий резонанс. На основе публикации проверки организовали полиция, прокуратура Ленинского района и Следственный комитет, проверку в котором взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

По одной из версий, драка произошла из-за кражи вейпа. По информации СМИ, зачинщица ссоры ранее состояла на учёте в ПДН и такая выходка с её стороны происходит не в первый раз. Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт у школьниц произошёл ещё 16 января на перемене после пятого урока. Он уточнил, что потерпевшая учится в восьмом классе, а хулиганка — в седьмом.

«Конфликт, конечно, развивался, не один день, что было видно по материалам из Сети. Со своей стороны мы работали по нескольким направлениям. В первую очередь с детьми от 7-го до 11-го класса свои профилактические мероприятия провели районная комиссия по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Нижнетагильское”. Разговор касался ответственности за те деяния и поступки, которые нарушали закон. Дети в ходе мероприятия задавали вопросы, слушали с интересом. Думаю, что этот разговор останется в их памяти надолго», — сказал Валерий Суров.

Чиновник отметил, что конфликт стал возможен из-за неисполнения педагогами школы своих прямых обязанностей. Он заявил, что учителя во время перемен должны следить за порядком и выяснять причины скопления школьников в одном месте.

«Главное, на чём мы остановились, — это работа с педагогами и руководством школы. Дежурный учитель на этаже обязан следить за ситуацией. Если где-то находится группа детей, педагог должен подходить и выяснять причину скопления. Это его обязанность. Другой момент касается того, что после звонка все дети должны находиться в классе. Инцидент не должен оставаться безнаказанным. Я бы сказал, что в ситуации виноваты и старшие, каждый из которых по степени своей ответственности понёс наказание», — подытожил Валерий Суров.