Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту избиения девочки в туалете школы № 33 Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль проверку по факту драки в женском туалете школы № 33 Нижнего Тагила. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России. Поручение провести проверку направили руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому.

«В одной из школ Нижнего Тагила произошёл инцидент, в ходе которого одна из школьниц причинила телесные повреждения другой учащейся. В рамках проверочных мероприятий следователями устанавливаются обстоятельства инцидента, в том числе выясняется, все ли необходимые меры приняла администрация образовательного учреждения для обеспечения безопасности учащихся во время нахождения в школе», — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

По информации СМИ, зачинщица ссоры ранее состояла на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а такая ситуация с агрессией была не впервые. Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что конфликт у школьниц произошёл ещё 16 января на перемене после пятого урока, но общественный резонанс возник недавно после публикации в СМИ видео о том, как школьница жестоко бьёт ботинком по голове девоку-подростка. Сейчас зачинщицу драки арестовали на 48 часов и поместили в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Потерпевшая учится в 8-м классе, а забияка — в 7-м классе школы № 33 Ленинского района Нижнего Тагила. По одной из отрабатываемых полицией версий, конфликт произошёл после неудачной переписки в соцсетях, где одна из девочек имела неосторожность неудачно выразиться. Подозреваемая воспитывается в неполной семье мамой. Ранее она уже состояла на учёте в ПДН. Теперь её вновь “возьмут на карандаш”. Её мать уже принесла извинения и пострадавшей, и её семье за произошедшее ЧП», — рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

Позже в СМИ появилась публикация полного видео с избиением девочки в школьном туалете, на котором видно, что во время инцидента рядом находились 11 человек: подростки смеялись, подшучивали и снимали происходящее на камеру. Девочки дрались один на один, пострадавшая в ответ тоже нападала на свою обидчицу и пинала её. Мать пострадавшей 8-классницы написала два заявления: на забияку из 7-го класса и на девочку-оператора, которая всем показала этот ролик. Сейчас полиция выясняет, причастна ли вторая девушка к инциденту.

По одной из версий очевидцев, конфликт начался из-за кражи вейпа. Тогда ученица, «забив стрелку» девочке-подростку в школьном туалете, пнула пострадавшую в лицо ногой. При этом никому из присутствующих не пришла мысль остановить жестокие нападки. По информации СМИ, участницы инцидента были подругами и активно ставили друг другу «лайки» под фотографиями.