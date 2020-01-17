Центр реабилитации инвалидов в Екатеринбурге обвинили в коррупции

Полиция и прокуратура проводят проверку «Областного центра реабилитации инвалидов» Екатеринбурга. Поводом для неё стало обращение в областной Антикоррупционный комитет от местного жителя, который утверждал, что помещения центра сдаются в аренду секциям для здоровых детей.

Как пишет URA.ru со ссылкой на пресс-службу комитета, в разное время помещения ребцентра, спортоборудование и инвентарь сдавались в пользование местным индивидуальным предпринимателям. В числе арендаторов — ИП Хрущёв Д. А., который, согласно данным системы «Сбис», занимается деятельностью в области спорта, школа футбола «Лидер», сеть спортивных секций Sport kids и мини-футбольный клуб «Альфа-2018».

В ходе проведённой проверки прокуратура установила, что имущество сдавалось в аренду без согласования с собственником — Мингосимущества Свердловской области. В адрес центра было вынесено представление об устранении нарушений законодательства.

«Договоров аренды не было — заключались договоры на предоставление услуг, что допустимо», — заявила директор реабилитационного центра Татьяна Онохова.

По данным источника издания в силовых структурах, за жалобами стоит конфликт тренеров и родителей детей из футбольных секций. Также полиция не выявила, что денежные средства «уходили в чьи-то карманы». Поэтому уголовное дело, скорее всего, не возбудят.

Напомним, в конце 2019 года на сайте «Авито» появилось объявление о сдаче в аренду помещений общей площадью 550 квадратных метров за 110 тысяч рублей в месяц «под любой вид деятельности, на длительный срок». Эти помещения и ещё несколько кабинетов на цокольном этаже дома № 14 по улице Садовой в апреле 2016 года тогда ещё мэр Сергей Носов выделил Сергею Мошину для создания детского военно-патриотического клуба и казацкого штаба по охране общественного порядка. В конце сентября 2016 года администрация города отдала часть здания хутору «Нижнетагильский» в безвозмездное пользование на 29 лет.

Управление муниципального имущества мэрии Нижнего Тагила провело проверку после публикации АН «Между строк». В пресс-службе мэрии пояснили, что для дачи пояснений по данному факту был вызван руководитель НКО, который заявил, что информация не соответствует действительности.