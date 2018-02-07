CAS примет решение по 32 отстранённым от ОИ-2018 российским атлетам 8 февраля

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за недопуска 32 российских спортсменов на Олимпийские игры — 2018 продолжатся в четверг, решение ожидается вечером 8 февраля, со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что решение будет завтра к вечеру. Решения сегодня не будет», — заявил представитель CAS.

В исках, которые подали российские спортсмены, указывается на дискриминацию по принципу гражданства со стороны МОК, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS.

Ранее, 1 февраля, CAS удовлетворил жалобу 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении их от Олимпийских игр. Однако МОК не пустил на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных CAS.