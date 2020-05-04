C месторождения «Газпрома» в Якутии из-за коронавируса эвакуируют более 10 тысяч вахтовиков. У трети — положительный тест на COVID-19

С Чаяндинского месторождения в Якутии, где несколько сотен рабочих устроили бунт, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавируса, начали эвакуировать вахтовиков, пишет портал 74.ru.

В ближайшие дни власти Челябинской области планируют вернуть домой 199 рабочих, работающих на месторождении, где произошла крупная вспышка коронавируса.

«Порядка половины из них с подтверждёнными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно. Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях», — рассказали изданию в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Вторую группу челябинских рабочих с отрицательными результатами анализов на COVID-19 доставят бортом до Магнитогорска, а затем в обсервацию в санаторий «Карагайский бор». Также 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения утром 4 мая вернулись в Башкирию, а до конца недели должны эвакуироваться ещё 1,6 тысячи рабочих из Башкирии; в обсервации они проведут три недели вместо двух. Тем временем у одного из прибывших уже обнаружили признаки заболевания, сообщает UFA1.ru: прибывшего с симптомами болезни перевели в госпитальную базу, остальные находятся в обсерваторе.

Напомним, в конце апреля вахтовики Чаяндинского месторождения начали устраивать массовые протесты: несколько сотен рабочих бунтовали, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавирусной инфекции.

На месторождении, с которого по «Силе Сибири» газ поступает в Китай, расположено 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома». В общей сложности здесь находилось более 10 тысяч человек. Они сдали тест на коронавирус, треть анализов предварительно дала положительный результат.

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