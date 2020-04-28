Вахтовые рабочие устроили митинг на месторождении «Газпрома» в Якутии

Рабочие-вахтовики Чаяндинского месторождения компании «Газпром добыча Ноябрьск» в Якутии устроили митинг из-за плохого питания и отсутствия средств защиты от коронавируса, пишет «Якутия.Инфо». В опубликованном в соцсетях видео с акции содержится нецензурная лексика, поэтому его нельзя размещать на сайте.

Митингующие выдвинули несколько требований: первое — их не устраивает качество питания в местной столовой, о чём свидетельствуют выкрики: «Кормят комбикромом!», «Держат как свиней! Мы что, свиньи?!» Кроме того, рабочие интересуются, почему не принимаются должные меры по их защите от коронавирусной инфекции, очаг которой был выявлен среди вахтовиков, работающих на месторождении.

«Где карантин! Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!» — кричат вахтовики.

По данным оперативного штаба Якутии на 28 апреля, пробы на коронавирус взяты у всех 10,5 тысячи рабочих Чаяндинского месторождения, результаты пока не готовы.

«Но, по предварительным данным, заражённых очень много», — отмечают в штабе.

Тем временем в социальных сетях рассылается открытое обращение самих вахтовиков.

«Уважаемые граждане Российской Федерации! Мы, сотрудники "Газартстроя", ваши отцы, дети, мужья, братья, сограждане, информируем вас о том, что в настоящий момент, 27 апреля 2020 года, в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, во ВЗиСе [временные здания и сооружения] на 73-м км около объекта УКПГ-3, нас незаконно удерживают с 15 апреля 2020 года. В связи с возникшим очагом заболеваемости вирусом сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" остановили работы на объектах и содержат нас во ВЗиСе в качестве подозреваемых на заболевание. Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей. После организованного тестирования 22 апреля медперсоналом "Промышленная Медицина" находящихся во ВЗиСе результаты задерживают по неизвестным причинам, планируют повторное тестирование. Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции подозреваемых ни к чему не приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное бельё. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных во ВЗиСе может привести к непоправимым последствиям. Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны. Что будет с нами дальше, мы не знаем, поэтому просим не остаться равнодушными к нашей судьбе. Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда», — заявляется в открытом письме.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал недропользователям продлить сроки вахтовых договоров с уже прибывшими на месторождения работниками или заключить контракты на более длительный период с вновь прибывшими.

«Мы сейчас отрабатываем этот вопрос с работодателями. Рекомендуем им завозить работников не на один месяц, как у них это делается, а на три месяца. Либо они продлевают договоры с теми, кто уже работает, либо заключают контракты на три месяца с теми, кто только приехал. Ну, конечно же, после соответствующей проверки», — заявлял Николаев.

В Якутск 24 апреля на лечение в тяжёлом состоянии были доставлены двое рабочих с вахтового посёлка Чаяндинского месторождения.

Ранее Znak.com сообщал, что по состоянию на 20 апреля в двух больницах Ноябрьска в ЯНАО на госпитализации находились 37 сотрудников компании «Газпром добыча Ноябрьск», которых доставили с Чаяндинского месторождения. 14 апреля в город с месторождения в Якутии прибыли 23 человека, 10 были госпитализированы в СПИД-центр. У пятерых, по данным оперштаба ЯНАО, подтвердилась коронавирусная инфекция. Из 13 госпитализированных в Ноябрьскую ЦГБ семеро положительных по COVID-19. Все проходят лечение. Тяжёлого течения заболевания среди этих пациентов нет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».