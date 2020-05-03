Коронавирус предварительно подтверждён у трёх тысяч вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии

По данным Минздрава, у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно подтвердился коронавирус. Всего тестирование на COVID-19 прошли около 10 тысяч вахтовиков.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову, несмотря на положительный тест, у работников нет симптомов заболевания.

По данным издания, накануне о том, что у 3,5 тысяч работников подтвердился коронавирус, в соцсетях сообщила и зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина, однако позже пост был удалён.

При этом глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что на Чаяндинском месторождении подтверждено всего 39 случаев инфицирования.

Напомним, 11 апреля стало известно, что у нескольких работников Чаяндинского месторождения подозрение на коронавирусную инфекцию. 28 апреля вахтовики устроили митинг из-за плохого питания и отсутствия средств защиты от инфекционного заболевания. 30 апреля бастующие рабочие перекрыли трассу в знак протеста против того, что компания «Газпром добыча Ноябрьск» не обеспечивает меры безопасности и бытовые условия в связи с эпидемией коронавируса.