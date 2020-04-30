В Якутии бастующие вахтовики перекрыли дорогу (ВИДЕО)

В Якутии бастующие рабочие Чаяндинского месторождения «Газпром добыча Ноябрьск» перекрыли трассу. Это было сделано в знак протеста против того, что компания не обеспечивает меры безопасности и бытовые условия в связи с эпидемией коронавируса.

«Это уже не шутки. Ещё немного, и “Газпрому” придётся объясняться с китайцами по срыву графиков поставки газа через “Силу Сибири”. Это уже не бунты у проходной или толпы в столовой», — прокомментировали видео авторы телеграм-канала «Газ-Батюшка».

Как пишет Znak.com, наблюдатели считают, что оператор проекта — ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — скрывает реальные цифры заразившихся и спешно пытается вывезти больных людей с объекта в соседние регионы. Накануне в больницы Омска направили на лечение 50 больных.

«Нам известно о факте недовольства работников подрядной организации “ГазАртСтрой”, участвующей в работах по продолжению обустройства Чаяндинского месторождения. Вместе с тем в этих работах задействовано около 30 подрядных организаций. Вопросы обеспечения их деятельности, в том числе по соблюдению предписаний надзорных органов в текущей эпидемиологической обстановке, находятся исключительно в компетенции руководства этих организаций», — сообщил представитель ООО «Газпром добыча Ноябрьск», добавив, что внеплановый вывоз работников предприятия, обеспечивающих в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении, не планируется.

Напомним, 11 апреля стало известно, что у нескольких работников Чаяндинского месторождения подозрение на коронавирусную инфекцию. 28 апреля вахтовики устроили митинг из-за плохого питания и отсутствия средств защиты от инфекционного заболевания.

На месторождении расположено 34 вахтовых посёлка различных подрядных организаций «Газпрома», в которых размещено более 10 тысяч человек. Сейчас 56 работников находятся в больницах Якутии. Ещё 39 ранее были вывезены на лечение в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.