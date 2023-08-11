Бывшего главу Пышминского городского округа будут судить за получение взятки

Прокуратура Пышминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Пышминского городского округа. Его обвиняют в получении взятки, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Соколова, оно направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу. Соколов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «МК-Урал».

По версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2014 года по декабрь 2019 года лично получил взятку в виде денег в сумме 450 тысяч рублей, а также в виде строительных материалов и незаконного оказания услуг имущественного характера, а именно демонтажа старой веранды и строительства новой на территории дома, в том числе с установкой оконных и дверных блоков из ПВХ-профиля.

В прокуратуре отмечают, что деньги бывшему главе муниципалитета были переданы за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила более 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 12 июля 2022 года дома у Соколова прошли обыски. Увидев оперативников, он попытался спрятаться. Несмотря на уголовное преследование, Виктор Соколов продолжал занимать должность главы округа и получать за это заработную плату. Только на последнем заседании местной думы его отстранили от должности по представлению прокуратуры.

Напомним, ранее, несмотря на требование прокуратуры Пригородного района рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, дума ГГО на своём заседании эту инициативу не поддержала.