Бюджетные инвестиции в развитие муниципалитетов Свердловской области в 2023 году составят почти 160 млрд рублей

Бюджетные инвестиции в развитие муниципалитетов Свердловской области в 2023 году составят 158 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на главной сессии VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи».

«У нас практически по каждому муниципалитету принята программа развития, в которую заложены чёткие показатели. Это и создание рабочих мест, и благоустройство, и жилищное строительство. И безусловно, мы стимулируем развитие экономики городов. Ежегодно мы увеличиваем размер межбюджетных трансфертов из областного бюджета. В 2023 году на эти цели уже было выделено свыше 150 млрд рублей. Совместно с муниципальными органами власти и бизнесом мы создаём благоприятные условия для роста инвестиционной и предпринимательской активности. До конца года будет утверждено ещё 14 программ развития муниципалитетов с общим объёмом инвестирования из всех источников 73 млрд рублей», — сказал Евгений Куйвашев.

В ходе дискуссии одной из тем также стало создание в муниципалитетах комфортной среды. По мнению экспертов, условия для жителей крупных городов и небольших населённых пунктов не должны кардинально отличаться. Достижение этой задачи во многом зависит от результативности работы местных властей.

«Качество работы местной власти в каждом конкретном населённом пункте напрямую влияет на желание людей жить в нём, работать, воспитывать детей. При этом людей не волнуют административные границы поселений. Необходимо создать единую среду качества жизни, жилья, социальных объектов, благоустройства, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — отметил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в начале октября текущего года в Нижнем Тагиле состоялось открытие двора на улице Дружинина, 39 после завершения работ по его благоустройству. 17 октября в городе открыли двор на улице Зари, 99 после капитального ремонта. Это первая комплексно благоустроенная дворовая площадка в Дзержинском районе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В мероприятии приняли участие жители микрорайона, глава города Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Средства на благоустройство дворов в двух районах Нижнего Тагила выделены из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и городского. Кроме того, проект предусматривает софинансирование со стороны жителей, которые берут на себя часть расходов.

Общероссийский форум стратегического развития «Города России» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2016 года и является единственным в РФ регулярным мероприятием, посвящённым вопросам развития городов. В этом году он впервые проходит под патронажем Министерства экономического развития России.