«Пожалуй, лучший за 5 лет участия в программе». В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Гальянке после благоустройства

Накануне в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие двора на улице Дружинина, 39 после завершения работ по его благоустройству. В праздничном мероприятии помимо жителей дома приняли участие глава города Владислав Пинаев, депутаты Законодательного собрания Свердловской области и их коллеги из городской думы.

Благоустройство двора на улице Дружинина проведено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды. Средства на благоустройство территорий выделены из бюджетов разных уровней: федерального, областного и городского. Кроме того, проект предусматривает софинансирование со стороны жителей, которые берут на себя часть расходов (в среднем 12 %).

В 2023 году благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и правительства в регионе ведётся благоустройство 59 объектов. В их числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. Общая сумма средств, предусмотренная правительством на реализацию проекта, составляет 1,73 млрд рублей.

Благоустройство двора на улице Дружинина обошлось в 46,5 млн рублей. На эти средства были отремонтированы тротуары и дорожное покрытие во дворе, обустроены спортивные площадки, детские игровые зоны, установлены уличные фонари, новые урны, скамейки, диваны с навесом, качели с каруселями и песочницы. Отдельное место выделили для парковки, провели озеленение территории.

«Работа выполнена отлично. Строители хорошо всё сделали, относились к работе с душой. Мы очень довольны, что теперь живём в таком “царстве”. Конечно, сейчас все жители выплачивают те 12%, которые по условиям проекта должны были оплатить, но мы точно не жалеем. Очень довольны, что теперь живём в таких условиях. Лучше не вспоминать, что здесь было до ремонта. Тротуаров в нашем дворе практически не было, дороги тоже находились в ужасном состоянии. Детской площадки, фактически, не существовало — стояли одни сломанные качели, оставшиеся с советских времён. Сейчас у нас, можно сказать, рай», — рассказала АН «Между строк» жительница подъезда № 4 Раиса Бусыгина.

Глава города поздравил жителей с обновлением двора, и подчеркнул, что проект невозможно было бы реализовать без их инициативы.

«Город участвует во всех федеральных проектах, но самый сложный — это именно благоустройство дворовых территорий. Вы — молодцы. Вы сделали свой двор лучше и, кстати, капитализировали квартиры. Их стоимость возросла однозначно», — заявил мэр.

Не осталась в стороне и роль управляющей компании. Ольга Иванкова, директор УК «ЖЭУ №1», которая и занимается обслуживание дома № 39, высоко оценила проделанную работу и подчеркнула, что желания жителей, озвученные при заключении контракта с УК, были исполнены.

«Этим домом мы управляем в течении трёх лет. С первого дня сотрудничества при общении с жителями было озвучено 2 мечты — заменить лифты и поучаствовать в программе благоустройства. Сегодня в обоих проектах мы приняли участие. У нас получился шикарный двор, пожалуй, лучший за 5 лет участия в программе. Мы и дальше продолжим благоустраивать дома в рамках нацпроекта, но для меня ваш двор всё равно самый лучший», — сказала директор УК «ЖЭУ №1» Ольга Иванкова.

Напомним, в 2023 году по программе благоустройства в Нижнем Тагиле ремонтируют дворы по улицам Зари, 99 и Дружинина, 39. Общая стоимость реконструкции инфраструктуры внутри этих жилых кварталов составила 68,6 млн рублей.