«Это замечательный пример участия в национальном проекте». В Нижнем Тагиле торжественно открыли двор на Вагонке после благоустройства

Накануне, 17 октября, в Нижнем Тагиле состоялось открытие двора на улице Зари, 99 после капитального ремонта. Это первая комплексно благоустроенная дворовая площадка в Дзержинском районе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В мероприятии приняли участие жители микрорайона, глава города Владислав Пинаев и председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Средства на благоустройство двора выделены из бюджетов трёх уровней: федерального, областного и городского. Кроме того, проект предусматривает софинансирование со стороны жителей, которые берут на себя часть расходов.

По словам Владислава Пинаева, благоустройство двора на улице Зари стало возможным благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, слаженной работе правительства региона, администрации города, управляющей компании и жителей, которые приняли решение о частичном софинансировании. Кроме того, они контролировали ход ремонта и принимали активное участие в озеленении пространства.

«Это замечательный пример участия в национальном проекте. Пусть таких инициативных домов становится как можно больше, тогда Нижний Тагил будет и дальше хорошеть и благоустраиваться», — сказал Владислав Пинаев.

Работы на участке начались с замены изношенных сетей горячего водоснабжения и центрального отопления.

«Трассы, которые идут на весь большой микрорайон, не менялись почти 50 лет с момента постройки дома. Теперь во всём квартале будет намного теплее», — отметил Вадим Раудштейн.

Во дворе обустроили внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, расширили автомобильные парковки, смонтировали новые опоры освещения. В зонах отдыха и на детских площадках установили скамьи, урны, игровое оборудование и спортивные тренажёры, баскетбольный щит и кольцо.

В 2023 году при поддержке губернатора Свердловской области и правительства в регионе ведётся благоустройство 59 объектов. В их числе 46 общественных и 13 дворовых территорий. Общая сумма средств, предусмотренная правительством на реализацию проекта, составляет 1,73 млрд рублей.

«Изучать рынок жилья начали, когда решение о благоустройстве дворовой территории было уже принято общим собранием жильцов. Это и стало решающим фактором в приобретении жилья именно здесь. Придомовых территорий с новыми площадками и инфраструктурой не так много», — поделилась жительница дома.

Представительницы правления ТСЖ Татьяна Мосунова и Снежана Уфимцева сказали, что преобразить дворовую территорию по силам всем. А также посоветовали тагильчанам не бояться и участвовать в программе.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в начале октября текущего года состоялось открытие двора на улице Дружинина, 39 после завершения работ по его благоустройству.