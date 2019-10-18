Буддисты согласились покинуть гору Качканар при условии переноса всех построек на новое место    

Правительство Свердловской области заключило соглашение с буддийской общиной «Шедруб Линг» и ЕВРАЗ КГОК. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, буддисты согласились покинуть гору Качканар и переехать на новый земельный участок.

Напомним, конфликт из-за земель на горе Качканар длится несколько нет. Судом было признано, что монастырь построен на федеральной земле незаконно. Участок находится в разработке месторождения титаномагнетитовых руд, лицензия на которое принадлежит АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат». Несмотря на это, Центр развития туризма Свердловской области назвал единственный на Урале и в Сибири буддийский монастырь уникальным объектом региона. В защиту уральских буддистов также выступил известный музыкант Борис Гребенщиков.

«Компромисс нашли: в безопасном месте выделяем участок, отсыпаем дорогу, сделаем хозяйственные и культовые постройки — всё это до конца 2020 года. У общины будет возможность по графику, согласованному с ГОКом, совершать паломничество к святыням. По расписанию — потому что там взрывные работы. Соглашение будут контролировать каждый месяц», — приводит ЕТВ слова Бидонько.

Буддийский монастырь был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы, дома для йоги, двух помещений для затворничества. Все эти постройки, как пообещали буддистам, будут перенесены в посёлок Косья Нижнетуринского городского округа.

Рядом с горой Качканар уже начались строительные работы. Сейчас на месторождении строится технологическая дорога, которая соединит первичный карьер и рудоперегрузочные пункты. В феврале 2020 года начнётся строительство железнодорожных путей. На реализацию первой очереди проекта компания направит 6,4 млрд рублей.

«Мы планируем начать добычу руды с нового месторождения в начале 2021 года. В дальнейшем мы планируем реализацию второй очереди развития СКМ со строительством мощностей по дроблению руды непосредственно в карьере и транспортировке руды до фабрик магистральным конвейером», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год, будет создано 135 рабочих мест, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа. Проект включён в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. СКМ обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.