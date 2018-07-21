Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры

Защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов. Письмо футболистов, адресованное болельщикам, опубликовано на сайте клуба.

По словам Березуцких, они делают это объявление «с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении».

«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — всё это навсегда останется с нами», - подчеркнули футболисты.

Алексею и Василию Березуцким 36 лет, они пришли в ЦСКА в 2001 году и провели в клубе всю карьеру. В составе ЦСКА они выиграли Кубок УЕФА, шесть раз выигрывали чемпионат России и семь раз кубок России. С 2003 по 2016 год Березуцкие регулярно выступали за сборную России и стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы 2008 года.

Напомним, после ЧМ-2018 о завершении футбольной карьеры заявил другой ветеран ЦСКА и сборной России по футболу - Сергей Игнашевич.