Бойца MMA Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Московская полиция задержала бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Емельяненко был задержан 12 мая на улице Восточной и доставлен в ОВД, где на него составили административный протокол за нарушение общественного порядка. Спортсмену грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Адвокат бойца Кахабер Долбадзе заявил телеканалу «360», что Емельяненко не употреблял спиртное и попал в полицию за компанию со своими выпивающими товарищами.

Ранее, в марте, Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске за вождение в пьяном виде и ДТП. Ему дали десять суток административного ареста за неподчинение полиции. Также суд оштрафовал Емельяненко на 30 тысяч рублей и лишил на полтора года водительских прав.