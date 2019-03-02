На Ставрополье за вождение в пьяном виде задержали бойца Александра Емельяненко (ВИДЕО)

В Ставропольском крае полиция задержала бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, со ссылкой на информированный источник пишет «Интерфакс».

«Боец временно задержан, у него признаки алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл в Кисловодске, где боец проводил тренировочные сборы.

Проект Baza сообщает, что Емельяненко припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе. Когда он увидел, что машину эвакуируют, то оттолкнул работника службы эвакуации и уехал. После этого Емельяненко попал в аварию, разбив два автомобиля. Никто не пострадал. Автомобиль спортсмена эвакуировали на штраф-стоянку.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC и младший брат бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.