Более 650 человек попросили губернатора Евгения Куйвашева уволить чиновницу, написавшую донос на пенсионерку из Покровского

Свыше 650 жителей Свердловской области подписались под петицией директора АН «Между строк» общественника Егора Бычкова с требованием отправить в отставку главу администрации села Покровское (ГГО) Марину Сельскую. Подписные листы сегодня были отправлены в администрацию губернатора Евгения Куйвашева.

Марина Сельская написала заявление в полицию на 63-летнюю жительницу Покровского Ирину Куценок, обвинив её в организации несанкционированного митинга, что привело к судебным разбирательствам. При этом пенсионерка хотела лишь предупредить соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ, поэтому и развесила объявления на подъездах домов. Ранее чиновница аналогичным способом уже боролась с другим активистом — жителем посёлка Молодёжный Владимиром Чукавиным. Он позвал односельчан к себе в гости, чтобы зачитать ответ властей на его просьбу отремонтировать дорогу.

«Чиновница, регулярно практикующая в своей работе метод репрессий в отношении общественно-активных жителей, не имеет морального права работать в органах муниципальной власти. Своими незаконными действиями Марина Сельская наносит серьёзный удар по репутации органов местного самоуправления, снижает уровень доверия к муниципальным и региональным властям. История с попыткой абсурдного привлечения пенсионерки Куценок к административной ответственности вызвала широкий общественный резонанс, дело освещали десятки СМИ, в том числе федеральные. Марина Сельская, выбравшая для общения с жителями путь доносов в полицию, должна быть освобождена от занимаемой должности. На деньги налогоплательщиков не должен содержаться позорящий местную власть чиновник, предпринимающий регулярные попытки судебного преследования местных жителей», — говорится в петиции.

Судебное заседание по делу Ирины Куценок состоялось 30 августа. Она обвинялась в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Чтобы поддержать пенсионерку, в Пригородный суд Свердловской области приехали односельчане, журналисты региональных и федеральных СМИ, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова и известный уральский адвокат Алексей Бушмаков. В итоге суд прекратил производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Марина Сельская отказалась комментировать журналисту АН «Между строк» появление на сайте Change.org петиции за её отставку, отметив лишь, что она «действовала в рамках закона, а СМИ её слова переврали». Накануне она провела в селе Покровское заседание Общественного совета, в ходе которого отчиталась об итогах деятельности на подведомственной ей территории за период с февраля 2018 года (работает главой администрации с 5 февраля этого года). Сельская также отметила, что «надеется на совместное и мирное решение появляющихся в селе проблем».

Ранее проверить деятельность Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий попросил областную прокуратуру депутат Госдумы Данил Шилков. Его помощник сообщил агентству, что ответ из ведомства парламентарий ещё не получил.