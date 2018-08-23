Чиновница, обвинившая пенсионерку в несанкционированном митинге из-за встречи со СМИ, уже боролась тем же способом с другим активистом. Он пригласил односельчан в гости

Глава села Покровское Марина Сельская не первый раз пытается наказать местных активистов с помощью заявления о несанкционированном митинге. Напомним, 30 августа состоится судебное заседание по делу 63-летней жительницы села Покровское (ГГО), которую чиновница обвинила в организации несанкционированного митинга после того, как та предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ.

Месяцем ранее в похожую историю попал 57-летний Владимир Чукавин, житель посёлка Молодёжный. На него Сельская, которая работает главой администрации села Покровское лишь с 5 февраля 2018 года, написала заявление в полицию из-за того, что он позвал односельчан к себе в гости.

«Я уже лет шесть добиваюсь того, чтобы от Покровки до Молодёжного сделали дорогу и наружное освещение. В мае я направил коллективное письмо от жителей округа по семи адресам: губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, управляющему Горнозаводским округом Евгению Каюмову, главе ГГО Дмитрию Летникову и другим. Подписались 27 человек. В июне я получил ответы от всех инстанций и решил собрать у себя жителей, чтобы всем подписантам сразу зачитать ответы. Поэтому я написал объявление и повесил его у нас в деревне на доске объявлений. Пригласил всех желающих прийти ко мне домой 1 июля в 12:00», — рассказывает Владимир Чукавин.

По словам общественника, 1 июля вместо подписавшихся под коллективным письмом к нему пришли глава Покровской администрации Марина Сельская, староста Николай Квант и сотрудники полиции. Чиновница обвинила его в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

«Меня обвинили в организации несанкционированного митинга. А если я приглашу соседей пообсуждать футбольный матч, это тоже будет несанкционированный митинг? И об этом уведомление тоже надо подавать? Я так начальнику полиции тогда и сказал: “Что вы за балаган здесь устроили? Я не имею права пригласить к себе в гости людей, анекдоты им рассказывать?” Он увидел, что ситуация на самом деле бредовая, поэтому с меня взяли объяснения, а потом пришёл отказной материал о том, что не было никакого правонарушения с моей стороны совершено. Участковый потом сказал: “Половина отдела смотрела, изучала ваше объявление, искали, где там можно найти зацепку”. А меня сам факт задел, ситуация эта. Я почему должен сидеть на кухне и молчать в тряпочку?! Да её саму нужно привлечь к ответственности за превышение полномочий!» — добавляет пенсионер.

Владимир Чукавин возглавляет автономию коренных тагильчан «Славный Союз Свободных Родов — СССР». Он уже не один год добивается ремонта дорожного покрытия до посёлка. В 2015 году мужчина установил указатель Putin Straße («Улица Путина». — Прим. ред.) возле железнодорожного переезда «Салка», чтобы привлечь внимание местных властей к плохой дороге.

Напомним, на 63-летюю жительницу села Покровское Ирину Куценок заявление в полицию также написала Марина Сельская. Она обвинила пенсионерку в организации несанкционированного митинга после того, как та позвала односельчан на встречу с журналистами «Вестей» из-за проблем ЖКХ. Согласно повестке, которую получила Куценок, судебное заседание должно состояться 30 августа в Пригородном районном суде. Её интересы будет защищать известный екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков.