Защищать уральскую пенсионерку, попавшую под суд за организацию встречи с журналистами, будет адвокат Соколовского и Чудновец

Интересы 63-летней жительницы села Покровское (ГГО), которая попала под суд после того, как предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ, будет представлять екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков. Пенсионерка Ирина Куценок сообщила АН «Между строк», что юрист уже позвонил ей и пообещал бесплатно помочь в суде.

«В последнее время меня не покидает впечатление абсурда из-за того, что творится у нас в области, в стране, — заявил Алексей Бушмаков АН “Между строк”. — Абсурдные обвинения в том, что она пыталась организовать какое-то публичное мероприятие, нарушила порядок его организации. У человека не было такой цели, это была встреча с журналистами, и просто не нашлось помещения, где они все поместились бы, поэтому встречались на улице. Каждый день сейчас какая-то ерунда вылезает. Если у человека не было умысла на проведение публичного мероприятия, зачем за это наказывать? У них любая очередь или люди на остановке — уже митинг. Власть настолько боится каких-то собраний и волнений, что на корню обрубает и подрубает всякие объединения граждан».

Согласно повестке, которую получила пенсионерка, судебное заседание должно состояться 30 августа в Пригородном районном суде.

«Сотрудники полиции очень любят брать на себя полномочия судьи и сразу же выписывать повестку, когда и в какой суд нужно явиться человеку. Уже язык измозолили судьи Верховного суда на эту тему: никогда сотрудник полиции не может вызывать лицо в суд к определённой дате и времени. А здесь сотрудники полиции вызвали её в суд. Я ей, безусловно, помогу оспорить это неправомерное привлечение к ответственности», — отмечает адвокат.

Напомним, из-за отсутствия горячей воды в домах сельчан на протяжении двух месяцев Ирина Куценок обратилась за помощью в редакцию ГТРК «Вести Урал». Узнав о приезде телевизионщиков 1 августа, она расклеила на подъездах домов объявления об этом и попросила всех собраться. После этого глава местной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в полицию, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Получить оперативные комментарии Марины Сельской, а также главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова не удалось, они не отвечают на звонки журналиста.

После появления материала на сайте АН «Между строк» историей жительницы села Покровское заинтересовались многие региональные и федеральные издания.

Адвокат Алексей Бушмаков известен тем, что ранее работал по громким «экстремистским» делам, он защищал блогера Руслана Соколовского и активистку Евгению Чудновец. Адвокат состоит в международной правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы Telegram в конфликте с ФСБ.