Под Нижним Тагилом пенсионерка пригласила соседей рассказать федеральному каналу о проблемах села. Теперь её судят за несанкционированный митинг

63-летняя жительница села Покровское в Горноуральском городском округе предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ и попала под суд за проведение публичного мероприятия без согласования с властями.

Из-за отсутствия горячей воды в домах сельчан на протяжении двух месяцев пенсионерка Ирина Куценок обратилась за помощью в редакцию ГТРК «Вести Урал». Узнав о приезде телевизионщиков 1 августа, она расклеила на подъездах домов объявления об этом и попросила всех собраться. После этого глава местной администрации написала на женщину заявление в прокуратуру, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

«Воду отключили 1 июня. В администрации говорили, что её не будет только две недели, но с тех пор прошло уже два месяца. Тогда я обратилась в “Вести Урала”, они помогли нам в прошлом году с мусоркой, после их репортажа мусор стали вывозить. В “Вестях” сказали, что 1 августа они к нам выедут, и 31 июля я развесила на подъездах домов объявления о том, что приедут областные журналисты по вопросу отсутствия горячей воды, чтобы жители были в курсе. Внизу объявления написала: “Сбор жителей у клуба”. Но в редакции “Вестей” мне сказали, что они не приедут, так как в администрации им дали гарантию, что 3 августа нам горячую воду дадут», — рассказывает АН «Между строк» Ирина Куценок.

По словам женщины, объявления о сборе жителей сняли практически сразу, 1 августа. Вместо них появились листовки, в которых было написано, что 3 августа в селе будут проходить опрессовки. Ирина Куценок всё-таки пришла 1 августа к местному клубу на случай, если у кого-то из жителей Покровское имеются вопросы по теме отключения горячей воды. Там её встретили глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской гордумы Алла Семёнова.

«Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская ещё и написала на меня заявление в прокуратуру, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю. После этого ко мне пришёл участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд. А я ведь даже и не выступала нигде, журналисты-то не приехали. То есть меня теперь будут судить за то, что я в СМИ, на телевидение обратилась! Мы что, теперь и на это не имеем права, нас штрафовать за это нужно? А хочется ведь просто сдвинуть с места нашу администрацию. Мы ничего от неё не может добиться — ни по воде, ни по диспансеризации, ни по приборам учёта. Ну сколько можно терпеть?» — возмущается жительница села Покровское.

Мировой судья Пригородного района Свердловской области будет рассматривать дело жительницы села Покровское 30 августа. Санкции статьи КоАП предусматривают наложение штрафа до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

UPD: Уже после публикации в пресс-службе прокуратуры Свердловской области АН «Между строк» пояснили, что заявление было подано не в надзорный орган, а в полицию.