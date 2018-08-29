Депутат Госдумы Данил Шилков попросил свердловского прокурора разобраться с чиновницей, которая написала донос на пенсионерку за организацию митинга

Депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков попросил свердловского прокурора Сергея Охлопкова проверить деятельность главы Покровской администрации Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий. Она неоднократно пыталась наказать активистов Горноуральского городского округа с помощью подачи заявления в полицию о несанкционированных митингах.

«22 августа 2018 года на сайте АН “Между строк” была опубликована новость “Под Нижним Тагилом пенсионерка пригласила соседей рассказать федеральному каналу о проблемах села. Теперь её судят за несанкционированный митинг”. Прошу вас, Сергей Алексеевич, дать поручение проверить действия главы Покровской администрации Марины Сельской, депутата Горноуральской гордумы Аллы Семёновой и участкового уполномоченного ОП № 21 МУ МВД России “Нижнетагильское” Степана Кондрата, составившего протокол об административном нарушении, на наличие превышения ими должностных полномочий. В случае подтверждения факта прошу вас принять меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении свердловскому прокурору Сергею Охлопкову.

Просит депутат проверить и деятельность депутата думы ГГО Аллы Семёновой, которая поддержала методы работы Сельской.

Напомним, 30 августа состоится судебное заседание по делу 63-летней жительницы села Покровское (ГГО), которую Марина Сельская обвинила в организации несанкционированного митинга после того, как та предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ. Интересы пенсионерки Ирины Куценок будет защищать известный екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков.

Месяцем ранее похожая история произошла с 57-летним Владимиром Чукавиным, жителем посёлка Молодёжный. На него та же чиновница (она работает главой администрации села Покровское лишь с 5 февраля 2018 года) написала заявление в полицию из-за того, что тот позвал односельчан к себе в гости зачитать ответ властей.