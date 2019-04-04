Боец ММА Конор Макгрегор возобновил карьеру через девять дней после объявления о её завершении

Ирландский боец ММА и чемпион UFC Конор Макгрегор объявил в Twitter о возобновлении спортивной карьеры через девять дней после её завершения.

«Я хочу двигаться вперёд вместе со своими фанатами из разных религий и уголков планеты. Все вероисповедания бросают нам вызов стать лучшей версией самих себя. Это один мир, и он для всех. Увидимся в октагоне», — написал Макгрегор.

Напомним, 26 марта Макгрегор заявил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах.

7 октября 2018 года состоялся бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC в лёгком весе, тогда Конор проиграл в четвёртом раунде. После поединка вспыхнула потасовка из-за которой Макгрегора дисквалифицировали до апреля. 19 марта он заявил, что матч-реванш с Нурмагомедовым должен состояться.