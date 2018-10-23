В Нижнем Тагиле построят центр единоборств имени обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова

В Нижнем Тагиле построят центр единоборств и назовут его в честь обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что «Нижний Тагил выбрал сам Хабиб, закладка запланирована на февраль 2019 года».

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Умар Кремлев договорились о строительстве и оснащении центров бокса в пяти городах региона: Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице. Куйвашев и Кремлев подписали постановление, согласно которому правительство Свердловской области должно обеспечить создание и организацию работы центров бокса, а федерация – оснастить площади спортинвентарём. Соглашение будет действовать в течение трёх лет.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Своего противника он победил в четвёртом раунде при помощи болевого приёма.

Сегодня стало известно, что Нурмагомедов впервые вошёл в топ-500 самых влиятельных мусульман мира. Список составлен Королевским центром исламских стратегических исследований в Аммане.