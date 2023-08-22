Блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов снял ещё одно видео в Нижнем Тагиле. На этот раз артист станцевал лезгинку в парке имени Бондина 

Известный блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов записал второе видео в Нижнем Тагиле. На этот раз он станцевал чеченскую лезгинку около фонтана в парке имени Бондина. Ролик на его YouTube-канале за несколько дней набрал более 3,5 тысячи просмотров.

Напомним, Али Османов известен тем, что путешествует по разным странам и танцует на фоне местных достопримечательностей. В начале августа он станцевал чеченскую лезгинку на Лисьей горе. А также мужчина любит выступать перед своей аудиторий в различных национальных костюмах.