Общество

Блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов снял ещё одно видео в Нижнем Тагиле. На этот раз артист станцевал лезгинку в парке имени Бондина 

22.08.2023 17:09
Блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов снял ещё одно видео в Нижнем Тагиле. На этот раз артист станцевал лезгинку в парке имени Бондина 

Известный блогер-миллионник из Азербайджана Али Османов записал второе видео в Нижнем Тагиле. На этот раз он станцевал чеченскую лезгинку около фонтана в парке имени Бондина. Ролик на его YouTube-канале за несколько дней набрал более 3,5 тысячи просмотров. 

Напомним, Али Османов известен тем, что путешествует по разным странам и танцует на фоне местных достопримечательностей. В начале августа он станцевал чеченскую лезгинку на Лисьей горе. А также мужчина любит выступать перед своей аудиторий в различных национальных костюмах.

 

Виде: YouTube-канал Али Османова
Фото: 
скриншот с YouTube-канала Али Османова
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