В Нижнем Тагиле блогер-миллионник из Азербайджана станцевал лезгинку на Лисьей горе (ВИДЕО)

Известный блогер из Азербайджана Али Османов посетил Нижний Тагил и станцевал чеченскую лезгинку на Лисьей горе. Танец он запечатлел на видео и выложил на своём YouTube-канале, насчитывающем 1,43 млн подписчиков.

Менее чем за сутки видео посмотрели более 1,3 тысячи человек. Зрители положительно отреагировали на эту акцию — поставили более 70 лайков и написали комментарии со словами одобрения.

Али Османов известен тем, что путешествует по разным странам и танцует на фоне местных достопримечательностей. Также он любит выступать перед своей аудиторий в различных национальных костюмах.