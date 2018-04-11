Биржевой курс евро впервые за два года превысил 80 рублей

Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 рублей, сообщается на сайте биржи.

Максимальная цена покупки достигала 80,4 рубля за евро. Последний раз европейская валюта пересекала эту отметку в марте 2016 года. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,88 рубля. Курс доллара утром 11 апреля достигал 64,77 рубля. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 рубля.

Накануне, 10 апреля, торги иностранной валютой на Московской бирже открылись резким падением курса рубля. Менее чем через час после начала торгов стоимость евро выросла более чем на 3 рубля и впервые с 6 апреля 2016 года поднялась выше отметки 78 рублей. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,2065 рубля, что примерно на 3,5 рубля выше уровня закрытия торгов 9 апреля.

Стоимость доллара поднялась более чем на 2,5 рубля, впервые с декабря 2016 года поднявшись выше 63 рублей. На максимуме курс доллара достиг отметки 63,2525 рубля, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался в понедельник, 9 апреля, на фоне введения Минфином США санкций в отношении ряда российских компаний и крупных бизнесменов.