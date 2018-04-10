Курс евро перевалил за 78 рублей впервые с весны 2016 года

Торги иностранной валютой на Московской бирже открылись 10 апреля резким падением курса рубля, пишет РБК. Менее чем через час после начала торгов стоимость евро выросла более чем на 3 рубля и впервые с 6 апреля 2016 года поднялась выше отметки 78 рублей. На пике стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,2065 рубля, что примерно на 3,5 рубля выше уровня закрытия торгов 9 апреля.

Стоимость доллара поднялась более чем на 2,5 рубля, впервые с декабря 2016 года поднявшись выше 63 рублей. На максимуме курс доллара достиг отметки 63,2525 рубля, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался в понедельник, 9 апреля, на фоне введения Минфином США санкций в отношении ряда российских компаний и крупных бизнесменов. К 10:50 мск стоимость евро на Московской бирже составляла 77,62 рубля, курс доллара — 63,02 рубля.