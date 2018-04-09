Курс евро на Московской бирже впервые за полтора года превысил 73 рубля

Евро на Московской бирже торгуется выше отметки в 73 рубля, впервые с сентября 2016 года, сообщается на сайте биржи.

По состоянию на 13:03 мск, за евро давали 73,20 рубля, на 1,82 рубля больше, чем на закрытии предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов евро преодолел отметку в 72 рубля — впервые с августа 2017 года. Курс доллара на Московской бирже также повышается. Американская валюта на 13:03 мск стоила 59,67, подорожав с начала торгов почти на 1,5 рубля.

Основные биржевые индексы вместе с тем снижаются. Индекс Мосбиржи потерял к 13:20 мск 7,7%, индекс РТС — 10,17%.

Официальный курс евро, установленный ЦБ на 10 апреля, вырос на 1,18 рубля, до 71,88 рубля. Доллар по курсу ЦБ — 58,57 рубля (+74 копейки).

Котировки акций и курс национальной валюты снижаются на фоне расширения американских санкций. Минфин США 6 апреля добавил в санкционный список 23 российских чиновников и бизнесменов и несколько компаний. В списке, в частности, оказались Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Акции «Русала», где Дерипаске и Вексельбергу принадлежат значительные доли, на Московской бирже 9 апреля упали более чем на 30%.