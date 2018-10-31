Билеты на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле подорожали в два раза

В Нижнем Тагиле стартовала продажа билетов на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, который будет проходить 1 и 2 декабря 2018 года на горе Долгой. В этом году организаторы мероприятия увеличили стоимость билетов на международные соревнования в два раза. За проход на мероприятие и гарантированное парковочное место взрослому человеку придётся заплатить 300 рублей (в прошлом году — 150 рублей). Без парковки билет стоит 200 рублей. Пенсионеры, инвалиды, ветераны смогут посмотреть соревнования за 50 рублей, детям и подросткам до 16 лет не нужно будет платить за вход (при себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст). Билеты можно приобрести через Кассир.ру и в точках продаж оператора в Екатеринбурге и Первоуральске.

Стоит отметить, что в прежние годы Кубок мира на Долгой не пользовался большой популярностью среди тагильчан, хотя и билеты стоили дешевле. На подъезде к горе в день соревнований ежегодно образуются большие пробки, а на самом комплексе было организовано мало развлекательных зон и фудкортов. В прошлом году экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на оргкомитете по подготовке к спортивному событию просил подчинённых вылечить «провинциальную болезнь» — получасовые приветственные речи, которые вгоняют публику в тоску, а также уделять больше времени знакомству иностранцев с городом.

Заявки на участие в этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина подали уже 13 команд. Это сборные России, Японии, Германии, Казахстана, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Словении, Польши, Чехии, Италии, Финляндии и Болгарии. Нижний Тагил уже трижды принимал мужские этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На соревнования в наш город съезжались лучшие летающие лыжники мира — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка мира.

Всего в сезоне 2018–2019 годов на трамплинном комплексе горы Долгой пройдут сразу четыре престижных международных старта. 1 и 2 декабря — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. С 8 по 10 марта 2019 года — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин, а также финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. С 16 по 17 марта 2019 года — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».