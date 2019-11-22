Бастрыкина попросили проверить призыв Кадырова «убивать за оскорбления»

Российские правозащитники из правозащитного центра «Мемориал» и Московской хельсинской группы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия главы Чечни Рамзана Кадырова на признаки превышения должностных полномочий и возбуждения ненависти и вражды, пишет Znak.com.

Правозащитники просят проверить на соответствие закону высказывания чеченского лидера, сделанные 4 ноября на совещании в республиканском правительстве.

«Глава Чечни призвал остановить журналистов и правозащитников, которые пишут о нарушениях прав человека в Чечне, а также пользователей соцсетей, которые критически высказываются в адрес республиканских властей», — пояснили в «Мемориале».

Бастрыкина просят проверить высказывания Кадырова на наличие признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе»), части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов признал, что заявление в адрес Александра Бастрыкина подано с уверенностью, что ему не будет дан ход.

«Мы подаем его хотя бы для того, чтобы зафиксировать, что власти поступят именно так, как мы этого ожидаем. Мы будем говорить, что "Рамзану Кадырову всё позволено, власти прекрасно извещены, что в Чечне совершаются преступления, причем есть основания думать, что с ведома и по указанию главы Чечни, но <российские> власти сознательно закрывают на это глаза". Но для того, чтобы это произносить совершенно уверенно, нам нужно предпринять те действия, которые с точки зрения некоторых кажутся совершенно бессмысленными», — сказал Орлов.

Он добавил, если Александр Бастрыкин ответит отказом, «Мемориал» будет его обжаловать.