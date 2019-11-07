Кадыров призвал выявлять и жёстко наказывать за оскорбление чести в интернете (ВИДЕО)

Во время выступления перед правительством Чечни на встрече, посвящённой малому и среднему бизнесу, глава республики Рамзан Кадыров резко высказался по поводу людей, позволяющих себе «оскорбление чести» в интернете. Видео мероприятия опубликовал ЧГТРК «Грозный».

В свою очередь, «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на фрагмент, в котором он призвал правоохранительные органы, молодёжные организации и власть сообща выявлять и наказывать таких пользователей.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — сказал глава Чечни.

Кадыров заявил, что нельзя «оставить человека», который задевает честь, даже если «весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены», и поклялся Кораном. Он также сказал, что готов принять любое наказание.

«Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрёшь. Мне уже 45 лет, что мне ещё делать в этом мире», — сказал он.

Глава региона добавил, что его слова могут неправильно понять, но он на стороне закона.

«Теперь будут все говорить "Рамзан сказал убивать", ещё что-то. Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты, предатели, сплетники и шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить», — сказал Кадыров.

Это не первое высказывание Кадырова о свободе в Сети: ранее он заявлял, что считает целесообразным прибегать к внесудебным методам давления, когда речь идёт «о безопасности», и грозил «спросить за каждое слово», написанное в интернете.

В октябре «Новая газета» сообщила, что в Чечне начиная с августа проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. Некоторых из них преследуют из-за негативных высказываний о главе Чечни.