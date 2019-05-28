Авиакомпании попросили Минтранс перепроверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

У ассоциации возникли вопросы к системе защиты самолёта от поражения статическим электричеством.

«Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту», — отмечается в письме.

Входящие в АЭВТ авиакомпании просят также проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно нарушать целостность топливных систем. Кроме того, участники ассоциации просят Минтранс перепроверить систему управления полётом и силовой установкой самолёта, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

Обеспокоенность АЭВТ связана с трагедией в аэропорту Шереметьево, которая произошла 5 мая, указывается в письме. Авиакатастрофа произошла во время полёта SSJ-100 из Москвы в Мурманск, после того как, по словам пилота, в самолёт ударила молния. После нескольких кругов в небе над Московской областью лайнер запросил аварийную посадку, во время которой он трижды ударился о полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек, 10 пострадали.

Входящие в АЭВТ авиакомпании эксплуатируют 19 воздушных судов SSJ 100: 15 таких машин есть в парке авиакомпании «Ямал», 4 — у «Якутии». В Минтрансе заявили, что письмо ассоциации пока не получали.