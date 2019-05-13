Опознаны все погибшие в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Тела всех погибших в результате крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево опознаны, со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

«Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений», — заявил собеседник агентства.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает, что на данный момент завершён забор проб ДНК у родственников всех погибших. Анализ проб займёт ещё около месяца, предполагается, что после этого останки будут выданы для захоронения.

Напомним, 5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении лайнер загорелся. В результате погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. По мнению экспертов, к катастрофе привели ошибки пилотов.